Declaran alerta meteorológico para el sudoeste la Provincia
ALERTA METEOROLOGICO N° 1 PARA EL SUDOESTE Y CENTRO-OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR TORMENTAS INTENSAS.
SITUACIÓN:
SE ESPERA QUE A PARTIR DE LA MADRUGADA DEL JUEVES 13, EL OESTE DEL AREA DE COBERTURA SEA AFECTADA POR TORMENTAS, Y QUE LAS MISMAS SE EXTIENDAN AL RESTO DE LA REGION HACIA LA TARDE O NOCHE DE ESE DIA. ALGUNAS DE LAS TORMENTAS PUEDEN SER INTENSAS, Y SE PREVE QUE ESTEN ACOMPAÑADAS DE RAFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELECTRICA, OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO Y ABUNDANTE CAIDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS. ESTAS CONDICIONES TENDERAN A MEJORAR DURANTE LA MADRUGADA DEL VIERNES 14.
FUENTE: SMN