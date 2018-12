Disponen la apertura de permisos de pesca comercial y artesanal para 2019

El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Actividades Pesqueras, Acuicultura y control Pesquero, dispuso la apertura del registro para la solicitud de permisos de pesca comercial así como las autorizaciones de pesca artesanal para el período 2019.

Las solicitudes podrán realizarse online ingresando a la página de la cartera agroindustrial: www.maa.gba.gov.ar/pesca/pppesca donde se podrá acceder a la planilla para el período 2019 y su instructivo, hasta el 31 de enero del próximo año.

La Autoridad de Aplicación podrá dar curso a las solicitudes a los efectos de regular los niveles de explotación pesquera, en base a los estudios existentes y/o medidas de protección de las biomasas, con el objeto de tutelar la sustentabilidad de los recursos pesqueros de la Provincia de Buenos Aires.

Es importante recordar que no serán emitidos permisos o Autorizaciones de Pesca Provincial a aquellos solicitantes que no hayan regularizado el pago de las sanciones firmes por infracción a las normas para el ejercicio de la pesca, en la Provincia de Buenos Aires. En tanto, las solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos y datos requeridos en tiempo y forma se tendrán por no presentadas.

Se producirá la caducidad automática de los Permisos/Autorizaciones de Pesca variada Provincial para el período 2019, cuando éstos no hayan sido retirados en un plazo de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de emisión del permiso o autorización, excepto cuando se tratare de causas debidamente fundadas, comunicadas y aprobadas fehacientemente por la Autoridad de Aplicación. Por otra parte, los permisionarios que no hayan ejercido la actividad y/o no hayan presentado el Parte de Pesca Provincial por un período igual o mayor a ciento ochenta (180) días corridos, deberán justificar dicha inactividad ante la Dirección Provincial de Pesca.

Paralelamente, las embarcaciones alcanzadas por la presente Disposición deberán contar con la instalación del Sistema de Posicionamiento Satelital en perfecto funcionamiento y uso permanente, conforme la normativa vigente. El buque que no emita señal por un término que exceda los sesenta (60) minutos será considerado presunto infractor.

Los requisitos para la tramitación de renovación del permiso comercial o autorización de pesca artesanal provincial son las siguientes: Solicitud de renovación de permiso o autorización de pesca para el período 2019; copia del Certificado de Matrícula de la embarcación cuya certificación por parte del Registro Nacional de Buques no exceda de seis (6) meses de antigüedad; constancia actualizada de sistema de posicionamiento satelital en funcionamiento; constancia de estar activo en AFIP; constancia de estar activo en ARBA; copia del Permiso Nacional vigente; certificación del carácter de Representante Legal en los casos que corresponda.

Los lugares de tramitación son: Dirección de Actividades Pesqueras, Acuicultura y Control Pesquero, ubicada en calle 12 esquina 51, torre I piso 8 La Plata (1900) Tel/Fax: (0221) 429-5320.- Para más información y descargar la Solicitud: www.maa.gba.gov.ar/pesca/ppesca. Dirección de Actividades Pesqueras, Acuicultura y Control pesquero. Mitre N° 2853, Mar del Plata (7600) Tel: (0223) 493-2528 Fax: (0223) 492-1298 Delegación de Pesca de Necochea. Puerto de Necochea – Muelle de Pescadores Delegación de Pesca de Bahía Blanca. Avda. Teofilo Salustio y Grecia, Edificio de la Fruticultura Piso 1 Ofc. 21 Ing. White, Bahía Blanca (8103) Tel: 0291 457-0777.