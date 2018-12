‘Mirá como nos ponemos, mirá como te creemos’

Ante los hechos públicos denunciados por la colectiva de Actrices Argentinas, el Consejo local de las Mujeres quiere manifestar su posicionamiento, desde una perspectiva de genero.

1) Coincidimos en un todo, con el comunicado del Colegio de Psicología Distrito I de Bahía Blanca en que: “El abuso sexual en la infancia, el acoso sexual callejero, el acoso sexual laboral, el acoso y abuso sexuales dentro o fuera de una relación sentimental, la violación intramarital son todas manifestaciones del sistema patriarcal en el cual nacemos y vivimos. Un sistema patriarcal que exalta una masculinidad hiper sexualizada y carente de empatía, donde vale más la acumulación de cuerpos femeninos utilizables y descartables, que la relación amorosa. Un sistema patriarcal que nos quiere “buenas y sumisas” y en el cual, sistemáticamente se duda de la propia víctima.”

2) Lo que se denunció, hizo visible una realidad cotidiana de las mujeres argentinas y del mundo: somos sistemáticamente violentadas. 1 de cada 5 mujeres en nuestro país ha sufrido abuso sexual en la infancia. Somos muchas Thelmas.

3) En el abuso sexual en la infancia, el acoso sexual callejero, el acoso sexual laboral, el acoso y abuso sexuales dentro o fuera de una relación sentimental, la violación intramarital, etc HAY UNA VICTIMA Y UN VICTIMARIO. En estos casos, no está presente esa pretendida objetividad que nos enseñaron a demandar para posicionarnos. Hay dos versiones subjetivas: La de un hombre puesto por este sistema en una situación de poder y privilegio y la de la víctima en situación de desventaja o vulnerabilidad. Elegimos EMPATIZAR y acompañar a quien se encuentra en ese lugar y CREERLE A LA VICTIMA porque de lo contrario profundizariamos esta desigualdad. No hay equidad posible siendo imparcial, ni siquiera cuando nos desentendemos diciendo que es mejor dejar que “decida la justicia”, dejando a la víctima en soledad ante un órgano estatal que suele revictimizarnos en lugar de contenernos.

4) También coincidimos con el Colegio de Psicología Distrito I en que “…el violador no es un enfermo, sino un hijo sano del patriarcado, que viola demostrando que el poder y la impunidad se ejercen y perpetúan en el cuerpo de las mujeres.”. Ellos invierten la culpa en nosotras, “mira como me pones”, “mira lo que me haces hacer”, etc, etc, siempre poniéndonos como las responsables de los que les pasa. Para que existan estos abusadores, violadores, violentos, etc, hay una serie de complicidades, especialmente tienen que existir los que eligen creerles y defenderlos, en lugar de a sus víctimas.

5) Los hechos traumáticos, como un abuso o una violación, en general son negados por las victimas, como mecanismo para sobrevivir. Por ello, las victimas hablamos cuando podemos, no cuando queremos, lo hacemos cuando estamos preparadas y nos lleva mucho tiempo. Y lo hacemos, como lo hizo Thelma, cuando otras mujeres nos abrazan, nos dan amor, nos escuchan, nos sostienen, nos cobijan, en un marco de absoluta y cálida sororidad.

6) Hace un tiempo ya que las mujeres decidimos no callarnos más. No nos callamos más porque no podemos seguir escondiendo lo que vemos cotidianamente en otras o vivimos nosotras. Este es nuestro primer paso, empezar a decir, aunque ya nos vamos a atrever a ponerle nombre y apellido. El tiempo del silencio terminó. Todas somos una. No hay más lugar para violentos, abusadores, violadores. No hay más lugar para la violencia de género en ningún lugar, tampoco en nuestro distrito de Tornquist. Por todo esto le decimos a cualquier mujer de nuestro distrito que padezca hechos similares: NO ES NO NO ESTÁN SOLAS. NOSOTRAS LES CREEMOS SIÉNTANSE SEGURAS Y ACOMPAÑADAS ESTAMOS JUNTAS EN ESTO. #MIRACOMONOSPONEMOS.