La Fundación “Hogar Rodolfo Funke” cumplió su centenario

Thomas Meyer que desde el año 2001 se encuentra trabajando en el Hogar “Rodolfo Funke”, curso días pasados, una invitación a nuestro medio para el almuerzo que se realizó al aire libre en la estancia emblemática de nuestro partido, donde se encuentra el pico más alto de la provincia de buenos aires como lo es el Tres Picos, con1243 metros sobre el nivel del mar.

Este sábado 15 de Diciembre, hubo un almuerzo para dar inicio a la temporada de verano. Además la ocasión sirvió para conmemorar el Centenario de la creación de la fundación que se realizó el 18 de Noviembre de 1918 y la inauguración de las instalaciones el 1 de Noviembre de 1940.

A este encuentro, fueron invitados representantes de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad y la patrulla rural que trabajan mancomunadamente en la seguridad de todo el territorio ya sea por hechos delictivos en el campo o en los incendios que se han vivido en el lugar.

También se hizo presente el presidente actual de la fundación, Horacio Henke como así también ex directores, colaboradores, empleados, trabajadores del área de turismo del lugar y de la residencia.

Otra de las personas muy arraigadas al nombre de Funke, también compartió el almuerzo, como el Ing. Cristian Kleine, con 33 años de trabajo junto a su hijo el Ingeniero Agrónomo Felipe Kleine que lo secundará en el manejo agropecuario, acompañado de su nuera y sus dos nietos.

Luego de realizar una recorrida por las estupendas 40 hectáreas de parque de un total de 13 mil(8 mil pertenecen a sierras),visitamos sus instalaciones que se inauguraron en 1940 y que se mantienen en excelentes condiciones.

Relucen sus salones de lectura. La sala de esparcimientos. El salón comedor. Las habitaciones del lugar con un aseo impecable como la número “12” que usaba habitualmente Rodolfo Funke.

Esther esposa de Thomas Meyer, nos acompañó como guía y nos mostró algunos tesoros del archivo que dan cuenta de la rica historia. Más tarde el sector de matera. La Galería. Los lugares donde trabaja el personal que atiende de maravillas y esos imponentes jardines y parques tan bien cuidados.

Un dato a tener en cuenta es la plantación de un roble que realizan cada uno de los embajadores que visitaron el lugar desde su inauguración, tal es la imponente planta de 78 años que se encuentra frente al ingreso en la parte trasera del edificio. El cartel identificatorio dice: EICHE GEPFLANZT VON BOTSCHAFTER VON THERMANN JHAR 1940 (Roble plantado por el embajador Jhar Von Thermann 1940).

Durante la jornada del almuerzo se pudieron disfrutar exquisitas carnes asadas por Tomas y colaboradores, acompañado de ensaladas varias con buen vino y un postre súper dulce como torta alemana con nueces y pasteles.

Horacio Henke, presidente de la fundación agradeció con su copa en mano el apoyo a los bomberos y la patrulla rural como así también a todos los que trabajaron durante la rica historia de la estancia y más tarde entregó una plaqueta recordatoria a Tomas Mayer y Cristian Kleine actuales responsables del lugar.

“El 18 de noviembre de 1918 formalmente por la Dirección Provincial de personas jurídicas, se creo la fundación hogar “Rodolfo Funke”. Si bien entró a funcionar en la práctica al momento del fallecimiento del Sr Rodolfo Funke en 1938, en el año 1940 comenzaba la actividad del hogar”

“Funke, fue una persona muy activa en esta zona que le fue recomendada por Ernesto Tornquist, al que conoció en Buenos Aires y mantuvo luego una amistad de por vida. El propio Tornquist lo convenció para que adquiriera aquí campos y contribuyó de alguna forma al desarrollo de la ciudad de Tornquist con su teatro, contribución a la escuela y demás”

“Aquí en el hogar tenemos unos 800 huéspedes anuales en la época estival que utilizan el hogar, pero también tenemos alrededor de 8 mil durante todo el año en nuestro albergue de montaña o de la juventud y que está abierto a toda la comunidad para las actividades al cerro Tres Picos en un marco de seguridad y orden para que no tengan ningún inconveniente. Esto lo comanda una pareja de jóvenes que son guías de turismo que además se están recibiendo como montañistas en un curso que realizan en Mendoza y tienen un criterio organizativo excelente y manejan muy bien al público”

Henke, destacó en una entrevista que el actual embajador alemán en Argentina, Jürgen Christian Mertens no pudo asistir por una visita de su familia desde su país pero se comprometió a visitar la fundación durante el cierre de temporada durante el mes de abril de 2019.

Por su parte Thomas Meyer destacó

“ Este es un ritual que repetimos todas las semanas El del asado, ahora que empezó la temporada y va a ser así hasta el 4 de abril que vamos a cerrar. Tenemos nuestro plantel fijo de gente que viene, son unas 800 personas por año y tenemos un tercio de gente nueva que viene con todo lo que ello implica. Lo mandamos desde acá a Cargar nafta, los supermercados, recorrer la zona, todo lo que competa al turismo de la comarca”

“Hace 17 años que estoy aquí. Viví 11 años en Alemania, volví en uno de los peores momentos en el 2000 a la Argentina y me considero afortunado no solo por Funke sino por Tornquist que es mi casa y calculo que cuando me vaya de acá me voy a quedar en la zona porque me siento realmente a gusto. Este es uno de los mejores lugares en el mundo”

“El parque en sí es un lugar de unas 35 a 40 ha. Tiene 25 habitaciones. 32 baños. 17 hectáreas de pasto para cortar entre dos. Unos cuantos cientos de metros de cerco y lo vamos piloteando. Vino un grupo de voluntarios que todos los años una o dos semanas antes vienen, generalmente son jubilados, gente que no está en actividad son el núcleo duro”

“Esta es una fundación sinfines de lucro. Se pide una colaboración semanal muy por debajo de los costos y el resto lo cubre la fundación. Ese es el sentido. Así lo dejo él hace 100 años”.

Cristian Kleine, tiene 33 años en el lugar y desde 1985 trabaja en Funke

“ Yo lo reemplace al señor Hilger y todo lo que está acá lo hizo él, desde las maquinarias que se compraron hasta todas las plantaciones que uno ve en el campo, los galpones, la planta de silos. Todo eso toco mantenerlo y es una zona difícil. Al tener tantos años de sequía y uno o dos de inundación”

“Estas son 13 mil hectáreas de las cuales 8600 son de piedra. Para que tengan una idea se puede considerar 15 hectáreas por vaca. Más no. Además tenés que bajarla cuando la querés preñar. Las otras 4 mil están distribuidas en 2 mil de fina y 2 mil de gruesa y ahí se depende de los vaivenes climáticos”

“Cuando yo vine el campo era convencional, se araba todo. Empezamos despacio con un ensayo en hacer siembra directa. Hay que pensar que esta fundación es perpetua y el capital que tiene Funke es el suelo. Sino lo cuidamos en 100 años nos podemos quedar sin seguir produciendo porque si vos hoy aras y te llegan a caer 80 milímetros de golpe como paso en el 2013 o 2014 que llovieron 200 milímetros en una noche, se hubiera perdido si estaba arado porque los contrafuegos que habían hecho se había ido toda la tierra al arroyo”

“Hicimos los primeros ensayos en 1985 de siembra directa y hoy es así y seguimos con un potrero que inició el ensayo que le llamamos “monumento histórico” donde hacemos la comparación de hacer directa contra convencional. Juan Galantini de la universidad del sur, hace unos años hizo un ensayo y demostró que se pierden 11 toneladas de tierra por hectárea, por año. Es un chasis por hectárea. Si seguís arando ahí tenés la pauta de lo que está pasando”

“Hoy el campo es imposible de calcular lo que puede llegar a dar. Es impresionante. Hasta que no este en el silo igualmente no sirve hacerte ilusiones. Sembramos Cebada, Trigo, Girasol,Maíz y Soja. Siempre hay que asegurar. No hay que poner todo en fertilizantes sino que también una parte tiene que ponerse en seguros. La fundación no puede fundirse. La primera trilla de cebada da 4500 kilos de promedio. El trigo pensamos que puede dar 3500 kg.

“Despacito ahora le paso la posta a Felipe(Su hijo Ingeniero agrónomo), la genética empuja(risas) , en el test vocacional a todos les dio agrónomo. El esta tomando la posta y en 3 o 4 años, haciéndose cargo de todos los papeles. Así que lo vamos a apoyar”

“La pata turística arrancó para ordenar un poco la cosa. Había tanto furtivo que entraba por el campo. La casa del personal la transformamos en casa de turismo. Ordenamos e hicimos entrar a la gente por un solo lugar, darle un ticket. Un controlador fiscal y con eso están asegurados y uno le indica como tiene que subir al Tres Picos. Ingresan unas 8 mil personas por año y hay que orientarlas para que no hagan macanas”

“Antes estaba Mónica y ahora esta Gonzalo, lo importante que tiene él es que difunde anticipadamente lo que puede pasar con el clima y se orienta a la persona que sube y hasta cierto lugar lo podrá hacer. Se le aconseja que si hay neblina realmente conviene bajar. El cerro es traicionero. No se ve a un metro con neblina”

“La historia dice que originalmente Funke pensó en 38 camas como un centro de rehabilitación de enfermos. Cuando comenzaron se dieron cuenta que tenían que tener un plantel de médicos, el camino que no estaba en condiciones. Los vehículos que eran viejos. Entonces dejaron eso, cambiaron los estatutos y el directorio le dio la oportunidad de darle a la gente de escasos recursos económicos que vengan a pasar unos días acá entre una y dos semanas, con lista de espera”

“En temporada este tipo de encuentro de hoy es todas las semanas. Son 60 camas que bajan a comer un flor de asado que los miércoles hace Tomas y hay veces que la gente viene con acordeones , con guitarra y se quedan hasta las cinco de la tarde “

Cristian por último se emociona cuando nombramos a los excelentes hijos que han sido mejores promedios en su etapa de estudiantes. “ Eso se lo debo a mi señora. Ella ha estado siempre ahí” finalizó.

También dialogamos durante la tarde con Rodolfo un hombre de 95 años empleado de la vieja fábrica SIAM que viene desde 1950 a la estancia y está radicado en Tristán Suarez. Además en la sección audio se puede escuchar al agrónomo Carlos Fholer.

Los que deseen visitar su sitio web podrán ingresar a: http://www.fundacionfunke.org.ar/administracion.htm

