Por mayoría se aprobó el aumento del 50% en tributos municipales para 2019

Tal como lo había adelantado en nota anterior el intendente municipal Sergio Bordoni. El Honorable Concejo Deliberante en la última sesión realizada el martes 18 de Diciembre aprobó por mayoría el incremento propuesto por el departamento ejecutivo y que fuera elevado oportunamente, en un 50 % para 2019.

Con respecto a esto hubo dos dictámenes, el del oficialismo(Cambiemos) donde indica que Las Comisiones de ASUNTOS MUNICIPALES (en minoría), PRESUPUESTO Y HACIENDA (en mayoría), e INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO (en mayoría), habiendo analizado el Expte. Nº 317/18, aconsejan aprobar el Proyecto de Ordenanza obrante de fs. 87 a fs. 170.-

El segundo dictamen(Bloques FPV y FJC) indica. Las comisiones de ASUNTOS MUNICIPALES (en mayoría), PRESUPUESTO y HACIENDA (en minoría), e INTERPRETACIÓN y REGLAMENTO (en minoría), habiendo analizado el Expediente 317/18, luego de mantener una reunión el día 20 de noviembre con la Directora de Hacienda Cra. Natalia Dalponte en la cual se han planteado modificaciones al Código Tributario 2019 y visto que no se ha tenido en cuenta la mayoría de las propuestas mencionadas, las que se fundamentan en la difícil situación económica por la que estamos transitando en relación a la gran inflación, a la caída del poder adquisitivo, a que el pago de los servicios no se ve reflejado en la calidad de los mismos, etc.

Por ello, nuestras propuestas son:

Que el SPU no sea del 50%, ya que nos parece excesivo; teniendo en cuenta que durante el año 2018 el incremento salarial no superó el 22% del básico.

Que en referencia a los derechos de ocupación de espacio público y por factibilidad y habilitación de antena, las Cooperativas que presentan servicio de distribución de energía y telecomunicaciones, no estén alcanzadas por el artículo que hace referencia a ello.

Que sea menor el incremento en el mínimo de la tasa por inspección de seguridad e higiene que afecta al rubro gastronómico y alojamiento turístico (hotel, hostería, residencial, hostel, lounge, complejos y cabañas), visto que el mismo es de hasta un 250%.

Que se revea el Artículo 213 dónde dice “se aplicará por única vez como alícuota el 2% (2/100) del total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de la obra.

Por lo expuesto anteriormente aconsejamos no aprobar los artículos Nº 48, 49,116, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 213”.

Luego de ser leídos ambos dictámenes, se aprueba por mayoría (votación 7 a 5) el primer dictamen, por lo que se aprueba la Ordenanza Preparatoria con el Nº 3104/18 mediante la cual se deroga en todos sus términos, la Ordenanza Nº 2998/17 y sus modificatorias, a partir del 1ro de enero de 2019.

La presente Ordenanza se denominará Código Tributario Municipal, comprende las disposiciones fiscales, generales y específicas, correspondiente al conjunto de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del Partido de Tornquist. En la misma se actualizan los valores de los tributos en un 50%.

Concejal Skolak María Ofelia:

“Bueno, señor Presidente, nosotros queremos expresar la disconformidad en relación a la aprobación del Código Tributario en su totalidad, por parte de los Bloques Cambiemos, del Bloque Cambiemos, perdón, específicamente porque hemos tenido reuniones, hemos mantenido reuniones, hemos conversado este tema. Más que nada la disconformidad pasa por el lado de que no se tuvo en cuenta, no se consideró ni siquiera tener una rebaja en el porcentaje de algunos incrementos bastantes excesivos, como en el SPU, y como en la tasa de seguridad e higiene, esos son algunos de los incrementos que nosotros no estamos de acuerdo, específicamente por la situación económica que estamos atravesando. Sabemos que la inflación cada vez está más elevada, que el poder adquisitivo a raíz de eso va enganchado, está perdiendo, cada vez está cayendo más, y que especialmente, el pago de los servicios no se ve reflejado en las acciones que se llevan adelante. Constantemente, por ejemplo, en la ciudad de Sierra de la Ventana, estamos notando quejas de los vecinos, por las condiciones que presenta hoy por hoy la ciudad. Un ejemplo estoy dando, no quiero entrar en detalle con la localidad de Villa Ventana, que todos estuvimos presentes y trajimos una hoja con un montón de inquietudes, y especialmente relacionadas a que los servicios no se llevan adelante, como tienen que llevarse. Entonces con más razón no estábamos de acuerdo que se aumente un 50% por ejemplo en el SPU, que es el Servicio Público Urbano, y habíamos propuesto que se tenga en cuenta ese aspecto y se pueda realizar una rebaja. Pero bueno, evidentemente como nos pasa en la mayor cantidad de veces que hemos tenido reuniones, no llegamos a ser escuchados, o bien somos escuchado y lo que presentamos no tiene validez, porque es lo que sentimos señores Concejales, sentimos que estamos muchas veces reunidos, y hacemos propuestas, pero ni siquiera tienen la consideración de tratar de defender en este caso el bolsillo de los vecinos. Seguramente tienen algún fundamento por haber tomado esta decisión. Pero otra de las cosas que nos pasa por ejemplo, estuvieron representantes de las Cooperativas Eléctricas hace unos días, tuvimos una reunión muy productiva, y ellos solamente nos habían pedido entre una de las cosas que podía ser factible y haber tener en cuenta, era de que no se les cobrara a las cooperativas del Distrito los derechos de ocupación de espacios públicos, y factibilidad y habilitación de antenas. También lo presentamos en la reunión que tuvimos con la Directora de Hacienda, la Contadora Dalponte, se lo llevó como propuesta, se llevó como propuesta que tenga en consideración menos del 50% para el SPU, que sea menor el incremento en el mínimo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, que se revea el artículo 213, el famoso artículo que tuvimos por el cual nosotros mandamos una consulta al Tribunal de Cuentas con relación a los parques eólicos, la alícuota. Y bueno, nos pasa como que la respuesta está bien, te escuchamos, pero no tomamos en cuenta nada. Y creo que a pesar que somos 5 Concejales, debemos ser respetados, por lo menos en algunas de las propuestas que ponemos a consideración. A mí me parece que, esto antes no sucedía, hoy voy a hablar un poquito de antes, cuando el Concejal Bordoni era Concejal, perdón, el Intendente Bordoni era Concejal, y después Presidente del Concejo Deliberante. Cuando se trataban estos temas y teníamos reuniones con el Ejecutivo Municipal, siempre llegábamos a un consenso, él hacía una propuesta, del Ejecutivo venía otra, pero generalmente se hablaba y se llegaba a un intermedio, bueno, desde que está como Intendente Municipal, no sucede, que cada vez que hacemos una propuesta, en relación por ejemplo, a los porcentajes en los incrementos en las Tasas, ni siquiera somos escuchados. La verdad es que molesta, molesta porque hoy pudimos presenciar una Banca 13 donde una vecina de la localidad de Villa Ventana, del Distrito que la conocemos todos, trabajó en conjunto con tres instituciones de Villa Ventana, también evidentemente le pasó lo mismo, no fueron escuchados, y la solución a esto fue aprobar por mayoría modificaciones tan importantes para la Villa, que tendrían que haberse consensuado. Hoy cuando se terminó la Banca 13 vi cómo se iba una señora por ejemplo, de 92 años, 93, muy aferrada a Villa Ventana, donde ella exponía que a ella nunca se le preguntó nada, y nunca se la encuestó en relación a este tema, y bueno, y esas cosas que van sucediendo, que por ahí hoy siento ganas de decirlas, una sumatoria de “no, no, no”, y se hace lo que viene del Ejecutivo, por ahí con poco fundamento y bueno quiero cerrar diciendo que hubo un incremento que no superó el 22% de básico en el salario de nuestros empleados municipales, y estamos hablando de un incremento que habla casi del 50%, más del 50% en los servicios, algunos hasta el 280% sabiendo de la situación que estamos pasando, ¿no?, bueno, la está pasando el Distrito, la Provincia y el País. Así que bueno, ojalá esto se pueda revertir, aunque sea en algunos aspectos, porque creo que desde nuestros Bloques hemos tenido más de una vez la buena predisposición de acompañar proyectos que han presentado, porque sabemos que todo lo que se hace, tanto del Bloque de Cambiemos como del Bloque nuestro, siempre va a ser en beneficio del Distrito. Ahora estaría bueno que cuando hacemos propuestas en beneficio del Distrito también como estas que estoy enunciando se tengan en consideración. Nada más señor Presidente”.

Concejal Ibarra Juan Manuel:

“Quería referirme a los dichos de la Concejal Skolak. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice y propone. Si bien son minoría, considero que sus peticiones sí son escuchadas. Obviamente no siempre se llega a un acuerdo, y se terminan votando proyectos de ordenanzas, o aprobando cosas por mayoría. Pero no considero que eso sea malo, todo lo contrario, es discenso, y desde el discenso se construye. No siempre vamos a coincidir en las opiniones, pero creo que son escuchados, no considero que no son tenidos en cuenta. Por otro lado la Concejal Skolak hace alusión al Código Tributario, sí, al aumento que hubo en las Tasas. Efectivamente hubo un aumento, primero porque era necesario, las Tasas ya hace un buen tiempo que estaban bajas y todos los sabemos, había que subirlas, por otro lado considero que una baja en el porcentaje no hubiese sido significativa por lo menos desde mi punto de vista, no hubiese sido significativa para el bolsillo de la gente, sí, para el bolsillo nuestro que somos contribuyentes también, pero sí hubiese sido muy significativa de forma negativa para el municipio, creo que a las arcas del municipio le hubiese afectado. No es grato aumentar las Tasas, a nadie le gusta, pero considero que es algo necesario, hay inflación, se reconoce, fue alta este año, convengamos que se empezó el año con un combustible, un gasoil de $17 y estamos terminando el año con un gasoil de $40, por lo tanto ahí ya tenemos un gran problema. Es cierto que hay falencias, que hay muchas cosas por mejorar, pero se está trabajando en cada una de ellas, y cada persona que vive en el Distrito de Tornquist es escuchada. En Villa Ventana se hizo una serie de reclamos, el otro día, a la cual se tomó nota, y están siendo tratados, y está muy bien que los vecinos los expongan, no solo de Villa, de Sierra, de Chasicó, Tornquist, Saldungaray. Pero bueno, insisto, los números, los números son complicados, las tasas lamentablemente hay que aumentarlas, porque la tasa es la forma que tiene el Municipio de recaudar, y por lo tanto con eso, con parte de la plata que ingresa va a solventar los gastos. Obviamente para poder prestar un buen servicio hay que cobrar, no queda otra, es ingrato pero hay que cobrar. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Por supuesto que nosotros entendemos esto de que siempre lo que se recauda en Tasas Municipales no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades de todos los servicios, pero cuando hablamos de que es el único recurso, no es el único recurso las Tasas Municipales, o sea todo tiene que ver también con una cuestión de gestión, de gestionar recursos provinciales, recursos nacionales, de bueno, ya hemos hablado en otro momento cuando propusimos lo de adherir al pedido de aumento de la masa coparticipable, que no fue aceptado, y esto de la inflación que tanto se nota y por supuesto afecta al municipio, por ejemplo lo que es el precio del combustible, lo decíamos la vez pasada en el Canal local, esto afecta también a cada uno de los habitantes de nuestro Distrito, y se produce una contradicción cuando el Intendente Sergio Bordoni hace unos meses atrás critica las medidas de ajuste del Gobierno Nacional y Provincial, manifiesta no estar de acuerdo con eso, se solidariza con el vecino de Tornquist y dice que él entiende la situación de cada uno de los vecinos, de la gente que no llega a fin de mes, que no le alcanza el dinero, que los salarios son bajos, digo que es contradictorio porque si bien nosotros podemos adherir, podemos rechazar, podemos apoyar distintas medidas que tengan que ver con decisiones políticas nacionales o provinciales, simplemente lo que hacemos es manifestar un rechazo o un apoyo a determinadas cuestiones. No tenemos la posibilidad de decidir sobre esas políticas económicas, en cambio sí tenemos la posibilidad de decidir en nuestro Distrito, en este caso nosotros tenemos la posibilidad de decidir si a nuestro vecinos, o sea a los contribuyentes les aumentamos las tasas en un porcentaje mayor o menor. No es cierto que las tasas, a ver, si bien no alcanzan a cubrir los servicios también expresaban la vez pasada que desde el 2016 hasta ahora, que en esta gestión no ha habido aumentos de tasas, cosa que no es cierto, porque en el año 2017 fue en algunos casos de un 382%, fue descomunal el aumento que hubo, y en este año llegamos a un 50%, cuando vemos también incluso en otros municipios que no superan el 38%, porque, es más, había hasta una propuesta en un momento del gobierno provincial de que los municipios no podían aumentar las Tasas Municipales en más de un 38%,que después quedó desestimado pero en su monto estuvo. Y lo que tenemos en cuenta son los salarios justamente, pensamos en el empleado municipal, docente, jubilado, el empleado de provincia, que los salarios no se han incrementado ni está previsto que se incrementen como la inflación. Entonces nosotros por supuesto que defendemos las arcas del Municipio, porque también esa es nuestra responsabilidad, pero bueno, lo hacemos también defendiendo los intereses de cada uno de nuestros vecinos, lamentablemente vemos que cada vez hay más gente que no puede pagar los servicios que no puede acceder a una vivienda, que tiene que pasar necesidades de indumentaria o de medicamentos, muchas necesidades para sus hijos, familias de nuestro distrito, que tienen que acudir a la ayuda de Acción Social a veces con respuestas, a veces sin respuestas, pero entonces bueno, también pensamos en el trabajador que no llega, no llega a fin de mes, no puede cubrir sus necesidades básicas muchas veces. Entonces, por eso es que nosotros no aceptamos este porcentaje del 50%. Nada más señor Presidente”.

Concejal Bassi Sebastián:

“Bueno, además de sumarme y acompañar lo expresado por Ibarra, puntualmente me quería referir a un párrafo que la Concejal Skolak hizo referencia en Sierra, en cuanto a que hay muchas quejas y hay vecinos que es cierto, que no la ven bien a Sierra de la Ventana, no está tan vistosa como lo ha estado en otras temporadas, o principio de temporada, pero creo que eso tiene un por qué, y en el caso de una gran parte de la población brindan por ello. Sierra de la Ventana en estos, en este período que estamos en gobierno ha tenido obras más que importantes, y bueno, y diría que hasta determinantes. Principalmente bueno, se debe al desagüe de aguas pluviales, que eso realmente ha dañado a toda la localidad, ya se ha empezado a reparar, pero además de ello ¿por qué decía que brindamos? Porque bueno, realmente se ve mucho movimiento de diferentes empresas, camiones y generan en el que más o en el que menos un malestar. Pero todas estas obras bueno, van en proceso y van a tener su fin. Yo quería recalcar que esto mismo, que ha habido obras como la que se está haciendo ahora en el sector de Valle Hermoso, que es con el gas, es una de las obras principales que tiene Camuzzi, y naturalmente sí, rompen y bueno, y a nadie le gusta, no pueden entrar a la casa, tener la vereda rota, pero bueno, son obras que se hacen una vez, y van a perdurar en el tiempo, como otras tantas que también generaron movimiento y malestar y ya están funcionando como fue el caso del Corralón Municipal, eso fue, un hecho histórico, para Sierra que lo precisaba, y bueno, y se pudo descongestionar. Se sigue, se terminó con eso y se sigue con la ampliación de la Sala de Primeros Auxilios que son 500, se amplían 500 metros más, y sí, está pegado a la escuela, y bueno, hay que decidir, tomar estas decisiones que en principio no son simpáticas, pero que estamos convencidos que a largo plazo el vecino va a cambiar este mal humor, que hoy es entendible, y bueno, y lo va a valorar. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sagredo Mónica:

“Quiero aclarar que la Concejal Skolak puso como ejemplo la localidad de Sierra de la Ventana, que es una de las que por ahí más se escuchan los reclamos, pero bueno, esto de la prestación de servicios se da en todas las localidades del Distrito, porque desde localidades pequeñas como Pelicurá, en Tornquist mismo sucede, pastizales, quejas por el alumbrado público a cargo del Municipio, que hay calles que están muy oscuras, que no se resuelven los problemas. Saldungaray, los Concejales de Saldungaray creo que todo el tiempo recibimos inquietudes de la gente y lo recorremos y lo vemos, ¿no?, por los pastizales, por la limpieza del pueblo. Entonces, a ver, habrá tal vez distintos motivos por el que no se pueden arreglar las calles, no se mantienen los pastos cortos, sí, habrá diferentes motivos, pero bueno, la realidad es que los servicios no se están prestando, no hay una mejora en la calidad de la prestación del servicio y sucede en todas las localidades del Distrito”.

Concejal Löffler Guillermo:

“Sí, con respecto por ahí a lo que es Sierra de la Ventana, que recién decía el Concejal Bassi, que es cierto que hay obra, que generan malestar pero creo que lo que está pasando por ahí en Sierra por lo que a uno lo llaman, lo que habla con los vecinos, y eso, está faltando un poco, vemos, de control, por parte del Estado Municipal, en el control de la obra, porque la obra causa malestar, pero si uno no la controla es mayor, porque controlándola y estando encima de las empresas que están haciendo la obra uno lo puede hacer que lo tengan, que esté un poco más cuidado, que vayan avanzando y terminando, y no que te rompan por todos lados, como por ahí se está viendo. Exigirles que algo que pasó muy seguido, que sería el terreno, por ahí, exigirle un poco más, controlarle que se compacte bien, y bueno, creo que pasa por ahí un poco lo que le tenemos que pedir por ahí al Ejecutivo que haga un poquito más de control, y más ahora que se viene la temporada como para que no estemos recibiendo esas quejas. Celebramos por las obras, las obras bienvenidas, siempre causa algún malestar pero controlándolas más y exigiéndole un poco más a las empresas que están trabajando creo que eso podemos lograr de que la gente vea el control, no pasen cosas que se podrían prevenir, haciendo un buen control y bueno, creo que por ahí podemos pedir que haya un poco más de control y seguimiento. Nada más señor Presidente”.

Concejal Sebastián Bassi:

“Tomo las palabras del Concejal Löffler, coincido con él, y bueno, y trasmitiré y lo hago, de hecho, lo hacemos, que se trata de esto mismo, de cuidar lo que es de uno y bueno, que hay empresas que vienen de afuera, y a veces como sabrán bien, el tema del control no es tan fácil y con el tema de las obras locales o las empresas locales no sucede eso mismo. Pero lo tomo, y bueno, el compromiso de trasmitir y seguir avanzando. Nada más”.