Alerta por fuertes vientos
ALERTA METEOROLÓGICO N* 1 PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR VIENTOS FUERTES.
SITUACIÓN:
SE ESPERA QUE A PARTIR DE LA TARDE DE HOY LUNES 24 COMIENCEN A INCREMENTARSE LOS VIENTOS DEL SECTOR NORTE ALCANZANDO VELOCIDADES ENTRE 40 Y 50 KM/H, CON RÁFAGAS DE HASTA 75 KM/H. LAS MAYORES INTENSIDADES SE ESPERAN EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA INTENSIDAD DE LOS VIENTOS TENDERÁN A DISMINUIR A PARTIR DE LA MADRUGADA DEL MARTES 25.
LOS PRONÓSTICOS DE INTENSIDAD DE VIENTO PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FUERON EMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE RUTINA.
FUENTE: SMN