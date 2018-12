Comienza hoy en Tornquist la fumigación contra los mosquitos

Luego del importante aumento de la cantidad de mosquitos en la región, provocado por las condiciones climáticas, desde la Dirección de Bromatología del municipio intensificarán los trabajos de fumigación en todo el distrito.

La tareas se iniciarán hoy, miércoles 26, en Tornquist a partir de las 21.00 hs. En tal sentido se solicita a los vecinos cerrar puertas y ventanas durante los trabajos, y cambiar el agua de los bebederos de animales una vez finalizado el mismo.

Las acciones se extenderán al resto de las localidades del distrito, informándose oportunamente día y horarios.

“En Tornquist se fumigarán en todas las calles y después los lugares donde concurra la gente, como la laguna, el parque y sitios específicos donde se solicite el servicio”, indicó el Director de Bromatología, Dr. Ezequiel Marzialetti.

“Lo que más afectó fue una cuestión climática, con el frio venían madurando los huevos de los mosquito y con estos calores tan fuerte explotaron y ocurrió lo que ocurrió”, explicó en veterinario respecto a las causas de la aparición de tantos mosquitos en las últimas horas.

En ese sentido, señaló que comenzarán con las tareas recién ahora “porque no se puede fumigar por fumigar, si no hay mosquitos preferimos no hacerlo porque se aplica un producto con una cierta toxicidad y alto poder residual”.

“Las moscas son más difíciles de combatir –continuó-, son más resistentes a los productos que se utilizan y con los dos basureros a cielo abierto del distrito aumenta considerablemente la cantidad”.

Por último, desde Bromatología se solicita a los propietarios de terrenos baldíos mantenerlos limpios, libre de malezas y pastizales, ya que esta acción constituye una de las medidas preventivas más importantes para evitar la proliferación de mosquitos.

Dirección de Comunicación y NT

Nota completa: