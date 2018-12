Emiten recomendaciones para prevenir incendios en el campo

El Ministerio de Agroindustria bonaerense emitió, como cada año en esta época, una serie de recomendaciones a productores y contratistas rurales para que extremen las medidas de seguridad en las tareas de recolección de la cosecha fina.

Se recordó que ante una emergencia, el número habilitado en toda la Provincia es el 911.

“Esta nueva campaña forma parte de las políticas públicas que la Provincia de Buenos Aires lleva adelante a fin de prevenir incendios en épocas de cosecha”, destacó el Ministro Leonardo Sarquís, quien recordó que se vienen realizando capacitaciones en el sudoeste junto a las áreas de Gestión de Riesgo, Defensa Civil y el INTA.

Las principales medidas de prevención sugeridas son:

– Situar tractores y maquinaria lejos de los montes, ante la posibilidad de incendios.

– Cumplir con las buenas prácticas agrícolas (BPA).

– EVITAR realizar la cosecha bajo condiciones ambientales que alto riesgo de incendios, con una temperatura mayor a 30 °C, humedad relativa menor a 30% y velocidad del viento mayor a 30 km/h. Si es posible, cosechar por la mañana y fin de la tarde, evitando las horas centrales del día.

– LIMPIAR con sopladora, al menos tres veces al día, sitios de acumulación de granza como pueden ser el motor, sistema de admisión de aire, zonas de rodamientos y piezas con fricción.

– CUBRIR la salida de los tubos de escape de los tractores y cosechadoras con mallas metálicas, que impidan la salida de chispas de gran tamaño o carbones encendidos.

SOLUCIONAR toda pérdida de aceite y/o gasoil del motor de la cosechadora y tractor, para no generar puntos de posibles incendios.

– LLEVAR en las máquinas extinguidores de polvo acorde al área de incendio de cada uno y CARGAR envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica para poder llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso para extinguidores.

– PROTEGER al motor y sistema de turbo de cualquier acumulación de material. Es ideal agregar placas metálicas para aislar estas zonas críticas de la granza.

– APAGAR con agua las colillas de cigarrillos en la zona de trabajo.

– No hacer FOGATAS en lugares no habilitados.

– Prestar atención y seguir las INDICACIONES de los organismos oficiales.

– No quemar RESIDUOS.

– No arrojar envases o trozos de VIDRIO en pastizales, pueden iniciar incendios por el efecto lupa.

– No detener vehículos bajos sobre pastizales (el calor del escape podria iniciar un incendio).