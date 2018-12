“Las lluvias seguidas permiten que se mantenga la humedad y no haya incendios forestales”

Llegan las altas temperaturas y desde Bomberos Voluntarios de Tornquist se está alerta por posibles incendios forestales, principalmente en el sector serrano del distrito. Sin embargo, por ahora las lluvias seguidas ayudan a que el verde y la humedad se mantengan y no se generen siniestros.

“En nuestra región viene el efecto del ‘Niño’ que es lluvia, lo que permitió que por el momento no haya movimiento de incendio forestal, venimos tranquilos”, explicó el Jefe de Cuerpo de la entidad bomberil de nuestra ciudad, Comandante Mayor Martín Haag.

“Haber sido un año llovedor es lo que nos permite que el combustible se seque poco o mantenga la humedad y que no haya tanto inicio de incendio o que los mismos no sean de mayor magnitud”, indicó. “El combustible no se encuentra en condiciones de arder porque tenemos lluvias bastantes seguidas y un milimetraje que permite tener humedad en el suelo”, agregó.

Sin embargo, aseguró que siempre “el riesgo más grande lo tenemos de la Ruta 76 al norte, que es el sector donde hay mucha carga de combustible más lo que se sumó este año”.

Haag sostuvo que, como consecuencia de las condiciones climáticas favorables en ese sentido, “no se hicieron tantos cortafuegos como serían necesarios”, al igual que el mantenimiento de la costa de las vías, que en nuestro distrito corresponde a la empresa Ferro Expreso.

“DESPUÉS DE VARIOS AÑOS, EL 911 DA EVIDENCIA QUE NO FUNCIONA”

Por otro lado, el Comandante Mayor se refirió a la falsa alarma de este miércoles por la mañana, cuando se alertó y movilizó a bomberos y fuerzas de seguridad por un incendio que nunca existió.

El llamado por el supuesto incendio fue recibido por el servicio de emergencia del 911 y de ahí informado a la Estación de Policía Comunal de Tornquist, desde donde dieron aviso al cuartel local. “No es la primera vez que nos pasa con este sistema, que después de varios años da evidencia que no funciona”, afirmó Haag,

“Llamaron a la policía desde Mar del Plata (central del 911), entonces no tenemos a quien llamar, cómo corroborar y confirmar el llamado y nos pasa lo que pasó hoy”. En el cuartel, “tenemos un identificador de números que nos permite devolver la llamada y corroborar bien y eso nos ha solucionado muchos problemas”.

