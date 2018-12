Por mayoría, concejales y Mayores Contribuyentes aprobaron el Código Tributario Municipal 2019

Como estaba previsto, este jueves en el Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo la asamblea de Mayores Contribuyentes, donde se trató el Código Tributario Municipal (CTM) que regirá a partir del 1 de enero de 2019.

La ordenanza, que establece el valor de las tasas municipales para el año que viene, fue aprobada por el bloque oficialista de Cambiemos y no acompañada por la oposición, que se opuso de manera particular a diferentes artículos. La votación fue 14 a 10.

Entre los puntos que rechazaron los bloques Frente para la Victoria y Cumplir, se encuentran el aumento del 50% del Servicio Público Urbano (SPU, ex ABL), el incremento del 250% de la tasa por inspección de Seguridad e Higiene para el sector gastronómico y alojamiento turístico, y la aplicación por única vez de la alícuota del 2% para los parques eólicos.

Luego de la sesión, tanto desde la oposición como del oficialismo, concejales dejaron sus apreciaciones y argumentos respecto a cómo votaron el tratamiento del proyecto de ordenanza finalmente aprobado.

“No aprobamos el código porque ya vienen los gobiernos Nacional y Provincial haciendo ajustes; y escuchando al intendente Bordoni diciendo basta de ajuste y queriéndose separar de su gobierno, dice una cosa y hace otra”, manifestó el edil Guillermo Löffler del Frente para la Victoria (FPV).

“No vemos una contraprestación buena”, afirmó y sostuvo que “la gente no puede pagar y el aumento va a bajar la cobrabilidad, por lo que va a ser contraproducente para el municipio”. Además Löffler indicó que “el oficialismo no acompañó un proyecto de ley de diputados que preveía un aumento de la masa coparticipable por la que a Tornquist le iban a ingresar 60 millones de pesos más, y de esa manera no era necesario aumentar los impuestos”.

“No acompañamos el código porque consideramos que tantos ajustes el bolsillo del contribuyente no los soporta más”, dijo a su turno Mónica Sagredo, también del FPV. “Vemos que muchos vecinos del distrito la están pasando mal. Duele ver esa realidad y nosotros como concejales no tenemos la posibilidad de tomar decisiones contra las políticas económicas a nivel provincial y nacional, pero si a nivel distrital como en este caso”.

“Vemos una contradicción del intendente en sus dichos –continuó- cuando manifestaba no estar de acuerdo con las medidas de ajuste de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y en el distrito un aumenta el 50% los impuestos, sumado a los incrementos años anteriores”.

Desde Cambiemos, Gustavo Moroncini argumentó que “desde que asumimos en el gobierno en 2015 venimos acomodando el valor de las tasas porque estábamos atrasados, y a eso le tenés que sumar la inflación de este año. Pero es la obligación nuestra poner las cosas como tienen que ser y más en una municipalidad como esta en la que no contás con otros recursos”.

La suba del Seguridad e Higiene de hasta el 250% en el sector turístico tiene que ver con que “venía muy mal cobrado y había que ajustarlo; va a ser dolorosa en un principio, pero si la economía empieza a funcionar, no va a ser impagable. Los valores en las tasas hay que ponerlos, porque quedan muy desfasados y después cada vez cuesta más acomodarlos”.

“Creemos que el aumento del 50% de las tasas está en sintonía con la inflación y acorde con el incremento del presupuesto; el ingreso para el municipio se vuelca en mayor gasto para la comunidad”, dijo más adelante Germán De Larena, del oficialismo.

En tanto, respecto a la suba de Seguridad e Higiene, que alcanzará el 250%, consideró que “cada actividad tiene sus diferencias de ingresos y en este caso creemos que el incremento es acorde a la actividad del comercio”.

Por último, Maria Ofelia Skolak (FPV), explicó por qué no acompañaron el artículo 213 que refiere al 2% (2/100) de alícuota del total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de la obra de instalación de los parques eólicos.

“Por ese motivo no acompañamos el convenio con los parques, habíamos pedido que se modificara para futuros parques y eso pueda tener un articulado más claro y preciso, y que se pueda ajustar el convenio a lo que está escrito”, indicó.

INFORME OFICIAL DE LA ASAMBLEA: Asamblea Concejales y Mayores Contribuyentes 27-12-18

Guillermo Löffler:

Mónica Sagredo:

Gustavo Moroncini:

Germán De Larena:

María Ofelia Skolak: