Cruce entre la concejal Mónica Sagredo y Fabio González por la situación de una vecina de Saldungaray sin vivienda

Durante la transmisión de ‘La mañana de la ciudad’, por FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire”, la concejal del Frente para la Victoria, Mónica Sagredo, se acercó junto a Carina Mercado, vecina de Saldungaray, para exponer la difícil situación que atraviesa esta última.

La concejal contó que “ella vive en Saldungaray hace un año y medio y la situación se complejizó hace dos o tres meses con las lluvias intensas, porque vivía en un lugar por demás precario y perdió lo poco que tenía. Tuvo que irse de ese lugar y se fue a la casa de su sobrina, pero desde la inmobiliaria que alquilaba le pidieron que se vaya, por lo que hace 20 días quedó en la calle con sus hijas. Ahora le brinda alojamiento la iglesia evangélica en la que ella participa”.

En tanto, “el municipio ofrece ayudarle con un mes de alquiler y con la mitad los tres meses siguientes; José Luis Medina, de Villa Ventana, le ofreció un trabajo; y con la ayuda vecinos le conseguimos varias cosas como cocina, camas y demás; y ahora lo que necesita es conseguir una casa para alquilar en Saldungaray”.

Por su parte, Mercado relató su situación. Según contó, es nacida en Saldungaray y luego se radicó en Bahía Blanca, pero hace un año y medio decidió volver para salir y recuperarse de su adicción a las drogas.

“El pueblo me está juzgando por mi pasado en lugar de ayudarme. Estoy saliendo adelante, me atiende el CPA (Centro de Prevención de las Adicciones), pero la gente juzga y me pone trabas para alquilar. Tenía un lugar, el propietario me dijo que sí pero después me dijo que al final no porque tenía malas referencias. Necesito que el pueblo se solidarice”, pidió.

Mercado comentó que recibe ayuda del municipio pero precisa una casa para alquilar en Saldungaray ya que sus hijas, de 6, 9 y 12 años, quieren quedarse a vivir allí.

“Si no fuese por la mano que le da la iglesia, ella estaría durmiendo con sus hijas en la plaza. Tenemos que apoyar y abrirle puertas para que salga adelante y no cerrárselas”, agregó más adelante Sagredo.

“DESDE QUE LLEGÓ A SALDUNGARAY LA ESTAMOS ASISTIENDO EN TODO SENTIDO”

En respuesta a lo manifestado por la concejal Sagredo, el Secretario de Acción Social, Fabio González, detalló a nuestro medio lo realizado desde el municipio ante la situación de la mujer: “Antes de que deje el lugar donde vivía, como la casa era muy precaria y se llovía toda, y en Saldungaray no había alquileres y en Sierra son elevados, le hicimos la propuesta de venirse a Tornquist pero no quiso”.

“Mercado está asistida en todo, por el Servicio Local, el CPA y con mercadería –continuó-. No estamos borrados completamente. Si la concejal está tan interesada en ayudarla, más que en ir a la radio y divulgar, sería bueno que le salga de garantía. Que haga algo y no solamente criticar”.

El funcionario se expresó “molesto que Sagredo haya dicho que si no era por la iglesia evangélica se quedaban en la calle; esta situación amerita que salgamos a decir las cosas porque queda como que no hacemos nada, salen a criticar y cuando hablan, lo hacen si razón. No me gusta que se politice la problemática de la gente”.

