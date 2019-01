Apareció el maletín del hombre fallecido en un accidente en la Ruta 35

Pasadas las 15 hs del viernes 21 de diciembre último en el km 36 de la Ruta Provincial 35 (partido de Tornquist), Aníbal Romano se dirigía hacia Bahía Blanca y, por causas aún no establecidas, colisionó su camioneta contra un camión y perdió la vida.

Al dolor por la pérdida de su padre, a Luciana Romano se le había sumado otra situación angustiante y pedía colaboración: de la Renault Oroch en la que viajaba el hombre de 67 años, desconocidos sustrajeron pertenencias y solicitó que las devuelvan.

En diálogo con nuestro medio, Luciana había comentado en la mañana de este jueves que “traía un bolso y un equipo de trabajo que recuperamos, y falta un maletín negro rígido donde él tenía documentación y papales de trabajo, recibos de pago y dinero; y una caja de cartón con regalos de navidad para mi hija”.

“Sabemos que todo eso estaba en la camioneta porque, incluso, hay una filmación donde se lo ve cargando el dinero y el maletín”, afirmó la mujer.

“A la angustia de su fallecimiento se suma esta situación que no podemos creer, pensamos que la persona que lo tiene no sabe que lo estamos buscando, no nos entra en la cabeza que se hayan llevado las cosas con mala intención”, manifestó Luciana.

Sin embargo, a través de sus redes sociales la mujer confirmó que el maletín apareció y agradeció a todos los que difundieron su pedido.

