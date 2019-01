Con la figura estelar de Néstor Fabián, ‘Full Tango’ se presenta en Mar del Plata

El venidero domingo hará su debut en la presente temporada de verano ‘Full Tango’ en su versión 2019, que se podrá disfrutar los días 6 y 20 de enero, 2 y 17 de febrero y 3 de marzo a partir de las 23 hs en el Teatro Colon de Mar del Plata.

La puesta es dirigida por Ricardo Méndez, quien en diálogo con nuestro medio brindó detalles de la propuesta: “Es un espectáculo totalmente distinto con pasos de comedia, tango y danza. Tendrá 16 artistas en escena, músicos en vivo, coro, actores, bailarines, cantantes y la figura atrayente de Néstor Fabián. Será uno de los musicales más importantes de la temporada”.

El resto del elenco es de artistas marplatenses de primer nivel como, Ricardo Méndez, Patricia Ruiz en canto, Emmanuel Marín, Leyla Antunez en danza las guitarras de Eduardo Kaiser y Samuelo Johnson, Horacio Soria en piano, Francisco Ciprian en bandoneón, Pedro Carignan en Contrabajo y la participación especial de Christian Illuzzi y Nahuel Rincón.

Méndez adelantó que habrá una gran pantalla de led de seis metros por cuatro, donde se pasarán videos y fotografías. “Fabián aparecerá cantando ‘Tiempos viejos’, que fue una película que él hizo en 1969 con Enrique Carrera. La primera estrofa de la canción será cantada desde el film y la segunda en vivo sobre el escenario”, comentó también.

Respecto a las expectativas, el director del espectáculo aseguró que “hay mucho interés por ver el musical y a Néstor Fabián. Hay muchas consultas y reserva de entradas”. “La temporada en la ciudad va a ser muy buena respecto al año pasado, esperemos que el clima acompañe”, dijo más adelante.

Por otro lado, respecto a su carrera artística, Méndez señaló que comenzó “en 1986 debutando en el Teatro Avión bajo la dirección de Enrique Carreras y haciendo mi cuadro musical; la figura que encabezaba ese elenco era nada menos que Tita Merello, fue muy fuerte encontrarme con ella”.

“También compartí el escenario con Enrique Cadícamo, otra figura emblemática de nuestra música ciudadana. Realmente no me puedo quejar de todo lo que he realizado desde el año 86 hasta ahora, que no fue poco”, cerró.

